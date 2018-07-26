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Карен Маргарян выиграл золото на Юношеском чемпионате Европы по тяжелой атлетике


Члены молодежной сборной Армении по тяжелой атлетике продолжают успешно выступать на чемпионате Европы. Как сообщает Арменпресс, армянский штангист Карен Маргарян (77 кг) выиграл титул чемпиона на Юношеском чемпионате Европы, который проходит в Милане.

Как сообщает Арменпресс, Геворк Каграманян занял 6-е место.

В конкурсе девушек Маргарита Аракелян завоевала золотую медаль в двоеборье.


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