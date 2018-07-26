Какую цель преследовал визит вице-премьера Мирзояна в США: мнение эксперта

Визит первого вице-премьера Арарата Мирзояна в США стал предметом дискуссий. Попытаемся подвести его основные итоги.

Выбор сроков визита

Основной целью визита вице-премьера Мирзояна в США было участие в форуме по вопросам Стабильного развития в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и представление там первого добровольного национального доклада Армении. Сроки визита были важны и в другом отношении.

Прежде всего, в преддверии промежуточных выборов в Конгресс )8-го ноября) активное общение с членами Конгресса могло способствовать повышению активности по вопросам армянских интересов.

Следует отделить общение с конгрессменами-демократами и республиканцами. Если первые, хотя бы на урровне заявлений, восприняли и оценили перемены в Армении, то вторым надо было полноценно ;представить их.

Кроме того, активизация отношений с США важна и тем, что в последние месяцы наблюдается активизация азербайджанской дипломатии в США.

Ожидание помощи от США

С приобретения независимости, Армения получила от США около 2 млрд долларов помощи, что положительно сказалось в ряде отраслей в Армении, в том числе, в развитии демократии. После бархатной революции старт в стране реформ, в частности, борьба с коррупцией, требует межународной помощи, с учетом положкительных отзывов, в том числе и от США.

Надо, однако, учитывать и ситуацию в США (провозглашенный Трампом лозунг - “America the First”). Это диктует необходимость руководствоваться взаимными интересами, а не отношениями, основаннхыми на помощи с одной стороны. В этом отношении важно то, что Мирзоян сказал во время своего визита о сотрудничестве Армении с США в Силиконовой долине.

Ожидаемая встреча Пашинян-Трамп

Во время встречи Мирзояна с конгрессменами последние сказали о необходимости встречи Пашиняна с Трампом в рамках саммита ООН в сентябре. Конечно, работы с конгрессменами(особенно, демократами), недостаточно, и важно, что во время своего визита Мирзоян встретился и с замгоссекретаря по вопросам Европы и Евразии Весом Митчеллом. Посол Армении в США Григор Ованнисян заявил, что по вопросу встречи Пашиняна с Трампом ведется работа с коллегами из Госдепа.

Развитие отношений с диаспорой

Развитие отношений Армении с диаспорой, в связи переменами и горячим откликом на них, получает ново звучание. Общение первого вице-премьера Арарата Мирзояна с представителями диапоры США было особенно важно, как первый контакт с представителем новых властей.

В то же время, просматривается необходимость переоснащения механизмов работы с диаспорой, напутствуя их к шагам в направлении приоритетов внешней политики Армении.

Резюмируя, можно сказать, что сегодня как никогда актуально укрепление отношений с США и их развитие. Надо разработать повестку сотрудничества, с учетом особенностей нынешней администрации. Это позволит перейти от отношений, основанных на помощи, к взаимовыгодному сотрудничеству.

Лиана Ованнисян