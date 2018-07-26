Служба моего сына в Карабахе означает, что я ничего не пожалею для защиты страны и народа: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал интервью главному редактору р/с «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову, в котором были затронуты вопросы карабахского конфликта и готовности армянской стороны к его мирному урегулированию.

Как передает «Арменпресс», Венедиктов, в частности, спросил Пашиняна – почему тот отправил своего сына служить в НКР, на что Пашинян ответил: «То, что мой сын отправился в Карабах… Ну, он отправился туда как доброволец – это очень важно, и очень многие это интерпретируют как агрессивный жест. Наоборот. Это миролюбивый жест, потому что, я думаю, все мы понимаем, что когда я отправляю своего сына в Карабах, я не хочу, чтобы там началась война. И упаси бог, мой сын и сыновья других моих соотечественников, и сыновья Азербайджана, сыновья азербайджанских рядовых граждан погибли. Это не логично, ведь, если я… Для меня, конечно, это проблема: я не хочу, чтобы это случилось. Я был бы рад, если президент Ильхам Алиев отправил своего сына тоже там служить. Потому что если его сын тоже там служил, может быть, это и… Я бы это воспринял как миролюбивый жест, потому что я… Это все мы были бы уверены, что господин Алиев тоже не захочет, чтобы его сын погиб».

На вопрос: «А почему вы считаете, что угроза войны растет? Какие есть признаки?», Пашинян ответил, начав с риторики Азербайджана: «Ну, вы знаете, риторика – это… Что реальность? Реальность – это продолжение того, что мы думаем. Невозможно сделать что-то в реале, если мы об этом не думаем. А мы говорим то, о чем мы думаем. Во всяком случае, я привык так делать. Я говорю то, о чем я думаю. Я не привык думать одно…».

Далее последовал следующий диалог:

А.Венедиктов― Это опасно.

Н.Пашинян― Ну, я не знаю, опасно или не опасно, но я так поступил всегда.

А.Венедиктов― А вы видите вообще, ну, в течение своей жизни, скажем, и моей, я надеюсь, возможность решения вокруг Карабаха глобально?

Н.Пашинян― Да конечно! Да конечно!

А.Венедиктов― Ну, вы верите. А они не… Вот, компромиссное решение?

Н.Пашинян― Вот, вы сказали очень правильную вещь – «компромисс». И очень многие нас спрашивают «А вы готовы к компромиссу?» А вы знаете, никто не спрашивает «А Азербайджан готов к компромиссу?»

Я говорю, что мы будем адекватны в любой ситуации. И сейчас… Ну, я уже сказал, что то, что мой сын служит в Нагорном Карабахе, это миролюбивый жест. Это значит, что я не хочу войны. Но это значит еще, что я не буду щадить ничего, ничего, чтобы защитить свой народ, свою страну. Но мы не хотим войны. Но мы будем воевать, конечно, если Азербайджан наступит, начнет войну.

Но никто не спрашивает «А Азербайджан готов к компромиссу?»

А.Венедиктов― Когда я доеду до президента Алиева, я задам этот вопрос.

Н.Пашинян― Ну… Давайте, задавайте ему вопрос.

А.Венедиктов― И попрошу номер телефона для вас.

Н.Пашинян― Да.

До этого Пашинян напомнил, что с Алиевым его познакомил президент РФ Путин:

А.Венедиктов― В этом смысле я знаю, что несколько раз президент Путин устраивал встречу между президентом Азербайджана и руководством Армении разного… Предусмотрен ли какой-то формат в ближайшем будущем?

Н.Пашинян― Ну, вы знаете, уже президент России первый шаг сделал. Когда я был в Москве по поводу открытия Чемпионата Мира по футболу, Владимир Владимирович познакомил нас с президентом Азербайджана. Мы познакомились с ним. Просто проблема в том, что, к сожалению, это знакомство не стало очень эффективным, потому что Ильхам Алиев тоже участвовал в саммите НАТО, но там мы не здоровались просто друг с другом, потому что, ну, так получилось.

А.Венедиктов― Но вы же можете позвонить?

Н.Пашинян― Вы знаете, да, это хорошая идея, но у меня нет его номера телефона»,- пошутил Пашинян.