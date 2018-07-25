Своими действиями Азербайджан мешает возможности установления мира: премьер- министр Армении Никол Пашинян

Ответ Армении ответ на азербайджанскую риторику будет адекватным. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами на выпускном мероприятии военных учебных заведений МО Армении сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.



"Мы считаем, что урегулирование вопроса мирным путем возможно, однако для этого необходимо установить определенную атмосферу. Армянская сторона была и продолжает быть приверженной мирному урегулированию, чего мы не видим с азербайджанской стороны. Своими действиями и риторикой Азербайджан мешает возможности установления мира", - сказал он.



По его словам, позиция вокруг этого вопроса не является закаменевшей, если Азербайджан пересмотрит свои подходы и будет способствовать установлению атмосферы доверия, и армянская сторона предпримет соответствующие шаги. Что касается ведения переговоров от имени Арцаха, премьер-министр Армении Никол Пашинян не поменял свою точку зрения.

«Мы считаем важным вовлечение Арцаха в переговоры. Я могу вести переговоры от имени Армении, но не от имени Арцаха, поскольку Арцах имеет для этого свои выборные органы и структуры. Мы готовы к переговорам и привержрны мирному урегулированию пеоблемы, это однозначно»,- сказал он.

По поводу жестких заявлений министра обороны Армении Давида Тонояна премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что таковы его обязанности.

«Давид Тоноян все сделал правильно, такова его работа – не только делать заявления, но и обеспечивать, в случае необходимости, их исполнение»,- сказал он.



Ранее в интервью министр обороны Давид Тоноян заявил, что Армения готовится к войне с Азербайджаном и не является "просителем мира". Он посоветовал азербайджанской стороне не быть настолько уверенной в том, что она контролирует вопрос эскалации военной ситуации.



«Вероятность возобновления широкомасштабных военных действий всегда велика в условиях максималистских требований Баку в процессе переговоров. Поведение Азербайджана ничто иное, как угроза применения силы. Именно неприменение силы в качестве предусловия заложено в мирном процессе урегулирования нагорно-карабахского, как и любого другого конфликта.

Особое беспокойство вызывает активизация азербайджанских войск в нахичеванском направлении, где до сих пор царило сравнительное спокойствие. Любое проявление военной провокации на этом участке чревато разжиганием большого кризиса, который затронет также и других региональных игроков.

Между тем, с учетом всей конструктивности позиции Армении, не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, что Армения является просителем мира. Советую азербайджанской стороне не быть настолько уверенной в том, что она контролирует вопрос эскалации военной ситуации. То есть, не будет так, что посредникам удастся убедить армянскую сторону приостановить ответные карательные действия при возобновлении азербайджанской стороной боевых действий, проведении Баку даже ограниченной по масштабам военной операции. При повторении сценария апрельской агрессии 2016 года армянская сторона может и не воздержаться от «соблазна» применения всего имеющегося у неё арсенала для решительного и масштабного противодействия противнику»,- в интервью EADaily сказал министр обороны Армении Давид Тоноян, говоря о выводах после апрельской войны.