В УИУ «Армавир» в салате нашли сотовый телефон

Сотрудники уголовно-исполнительного учреждения "Армавир24-го июля, в 12:10, изучили содержание посылки заключенному Б.С. , и нашли в ней запрещенные к передаче предметы. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью уголовно-исполнительного управления Министерства юстиции Армении . Отмечается, что посылку передавала гражданка Л. Г.

По факту готовятся материалы.