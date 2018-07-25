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В УИУ «Армавир» в салате нашли сотовый телефон


Сотрудники уголовно-исполнительного учреждения "Армавир24-го июля, в 12:10, изучили содержание посылки заключенному Б.С. , и нашли в ней запрещенные к передаче предметы. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью уголовно-исполнительного управления Министерства юстиции Армении . Отмечается, что посылку передавала гражданка Л. Г.

По факту готовятся материалы.


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