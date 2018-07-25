Число жертв пожаров в Греции достигло 74

Число жертв пожаров в области Аттика Греции достигло 74, среди них – много детей. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Athens-Macedonian». По их сведениям, это число может увеличиться.

Пресс-секретарь пожарной службы Ставрула Малиди сообщает, что ранено 164 взрослых и 23 ребенка.

В Аттике объявлено чрезвычайное положение. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил в стране 3-дневный траур. Прокуратура расследует причины столь крупномасштабных пожаров.