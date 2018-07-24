Reuters: число жертв лесных пожаров в Греции превысило 60 человек
Количество погибших в результате пожаров в Греции превысило 60 человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник агентство Reuters.
Оно ссылается на данные, которые греческие официальные источники сообщили греческому телевидению.
Ранее власти страны объявили, что число погибших в результате лесных пожаров в пригородах Афин достигло 50 человек.
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