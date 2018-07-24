Хейли заявила, что отношения между Москвой и Вашингтоном никогда не будут дружескими

Постпред США при ООН Никки Хейли утверждает, что Россия "никогда не станет другом" США. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, с такими словами она выступила в понедельник в интервью телекомпании CBN.

"Мы не доверяем России, мы не доверяем [российскому президенту Владимиру] Путину и никогда не будем [доверять]. Они никогда не станут нашим другом. Это просто факт", - полагает дипломат.

При этом она считает, что встреча президента США Дональда Трампа с лидером РФ Владимиром Путиным "должна была произойти". Хейли отметила, что американо-российский саммит "долго заставлял себя ждать" и подчеркнула, что довольна политикой Вашингтона по отношению к Москве.

16 июля в Хельсинки прошли переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Это был первый полноформатный российско-американский саммит со времени избрания Трампа президентом США в 2016 году. До этого контакты двух лидеров проходили на полях многосторонних встреч. Позднее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп поручил своему помощнику по национальной безопасности Джону Болтону направить приглашение президенту РФ посетить осенью Вашингтон.