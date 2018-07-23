Вопрос организации встречи Пашинян-Трамп в повестке обсуждения с партнерами из Госдепа: посол Армении в США

Вопрос встречи премьер-министра Армении Николя Пашиняна и президента США Дональда Трампа обсуждается с партнерами из Госдепартамента. Как сообщает Арменпресс, об этом посол Армении в США Григор Ованнисян сказал в интервью программе “Оракгар” Общественного телевидения Армении.

“Мы обсуждаем с нашими партнерами из государственного департамента возможности проведения встречи премьер-министра Пашиняна и президента Трампа в короткие сроки, и этот вопрос стоит на повестке дня”, - сказал посол.

Он также прокомментировал слухи, согласно которым первый заместитель премьер-министра Армении Арарат Мирзоян во время своего визита в США попросил демократических конгрессменов организовать встречу президента Трампа и премьер-министра Пашиняна. Посол сказал, что это дезинформация.

“Я хочу сообщить, что Арарат Мирзоян встретился как с демократами, так и с республиканцами. Во время встреч они сообщили, что они собираются сделать демарш, такое делалось и раньше. Т.е., парламент обращается в администрацию президента и призывает провести такую встречу. Лживые комментарии здесь недопустимы. Инициатива исходит от конгрессменов”, - сказал посол Ованнисян.

В ответ на вопрос, что ходят слухи о том, что было принято решение заблокировать возможный вход программы “Вызовы тысячелетия” в Армению после визита в США Мирзояна, посол сказал, что решение было принято до визита Мирзояна в США.

“К сожалению, я должен заявить, что Армения не может стать страной-бенефициаром корпорации “Вызовы тысячелетия” в 2018-2019 гг. Решение было принято Всемирным банком на основе изучения технических данных, которые позволили оценить Армению как страну с высоким средним доходом, которая, согласно существующим критериям, не позволяет включить Армению в эту программу. Решение было неожиданным, оно было принято в начале июля. Хотел бы добавить, что это было неожиданно как для нас, так и для наших партнеров из государственного департамента. Решение было принято за две недели до визита первого вице-премьера, оно не имеет ничего общего с результатами его визита”, - сказал посол Армении.

Посол также прокомментировал муссируемые в социальных сетях слухи, согласно которым первый заместитель премьер-министра Армении инициировал внеплановые встречи и принял участие в них.

“Симметричные встречи в межгосударственных отношениях - это общепринятый порядок, но встречи только на равных уровнях не могут продвигать межгосударственные отношения. Могу сказать, что на этом переходном этапе, после утверждения администрации Трампа, наши отношения не были столь симметричными. Например, президент и премьер-министр Армении принимали помощников заместителей госсекретаря США, но, несмотря на это, за эти годы наши отношения поддерживались на высоком уровне. Что касается визита Арарата Мирзояна, он был в Нью-Йорке, чтобы представить доклад Армении, воспользовавшись случаем, он был приглашен в Вашингтон, чтобы провести несколько важных встреч, чтобы сообщить об изменениях в Армении”, - сказал он.