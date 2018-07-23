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Чемпионат Армении по футболу стартует 4 августа


Чемпионат Армении по футболу стартует 4 августа. Как сообщает Арменпресс, первая встреча состоится в Ереване. «Бананц» будет принимать Гюмри «Ширак» на своем стадионе. В тот же день, 4 августа, «Лори» встретится с «Арарат-Армения» в Ванадзоре.

5 августа «Арарат» встретится «Алашертом» в Гюмри, а «Пюник» сыграет с «Гандзасар-Капаном» в Ереване.

В чемпионате Армении принимают участие 9 клубов.


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