МИД Ирана назвал заявления Помпео вмешательством во внутренние дела

Антииранские заявления госсекретаря США Майкла Помпео являются очевидным вмешательством США во внутренние дела Ирана. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник заявил официальный представитель иранского МИД Бахрам Гасеми, сообщается на сайте ведомства.

"Эта речь является очевидным вмешательством США во внутренние дела Ирана и идет в русле прежней политики дестабилизации ситуации в регионе, а также свидетельствует о нарушении Вашингтоном международных обязательств", - сказал Гасеми. Он также отметил, что "заявление госсекретаря является ни чем иным, как пропагандой".

В воскресенье Помпео выступил в библиотеке бывшего президента США Рональда Рейгана в округе Вентура (штат Калифорния). Госсекретарь резко раскритиковал политику Ирана, сравнил высшее руководство Исламской Республики с мафиозной структурой и обвинил руководителя и духовного лидера Исламской Революции аятоллу Али Хаменеи в коррупции.