СМИ: число погибших в результате взрыва у аэропорта Кабула возросло до 23

Число погибших при взрыве у аэропорта афганской столицы возросло до 23 человек, число пострадавших - до 107.

Как передает Арменпресс, об этом в понедельник со ссылкой на МВД республики сообщило AFP.

Взрыв был устроен террористом-смертником в воскресенье после того, как аэропорт покинул первый вице-президент Афганистана Абдул Рашид Дустум, вернувшийся на родину после года изгнания.

Ранее сообщалось о 16 жертвах и 60 пострадавших. По данным агентства, большинство раненых - сотрудники полиции.

Мощный взрыв произошел в толпе сторонников Дустума на окраине аэропорта, когда вице-президент на бронированном автомобиле, окруженном личной охраной, покидал аэропорт. Сам политик не пострадал. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).