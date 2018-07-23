Гарегин Второй и депутат Бундестага обсудили шаги, направленные на углубление дружеских связей между обими народами

Католикос Гарегин Второй принял 22-го июля представителей армянского офиса фонда «Конрад Аденауэр» в сопровождении депутата Бундестага Кристофа Плосса. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ААЦ.

Католикос Гарегин Второй отметил с удовлетворением, что межгосударственные отношения между обеими странами развиваются и сближаются, способствуя углублению дружеских связей между обими народами.

Католикос Гарегин Второй поблагодарил Бундестаг Германии за признание и осуждение Геноцида армян.

Католикос Гарегин Второй рассказал гостю сведения о миссии ААЦ, важности христианской веры в жизни армянского народа, о современной деятельности ААЦ, а также о пробленах, вставших перед ней, выразив надежду, что и это будет преодолено, благодаря вере армянского народа.

Депутат Бундестага Кристоф Плосс рассказала о целях своего визита в Армению, а именно, способствовать углублению дружеских связей между обими народами в различных областях.

Разговор коснулся и межконфессиональных отношений, в частности, ААЦ и лютеранской церкви Германии.