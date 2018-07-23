Трамп предостерег Роухани от угроз в адрес США

Президент США Дональд Трамп пригрозил иранскому президенту Хасану Роухани серьезными последствиями в случае, если он будет угрожать Вашингтону, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Никогда не угрожайте Соединенным Штатам, или вы столкнетесь с такими последствиями, с которыми никогда не сталкивались за всю вашу историю. Мы больше не страна, которая будет поддерживать ваши безумные слова, насилие и смерть. Будьте осторожны", - написал хозяин Белого дома в воскресенье в Twitter.

Выступая с трибуны ООН в сентябре прошлого года, Трамп назвал Иран "страной-изгоем, которая главным образом экспортирует насилие, кровопролитие и хаос". 8 мая Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.

Как сообщило в воскресенье агентство IRNA, президент Ирана Хасан Роухани в ходе встречи в Тегеране с представителями иранских зарубежных дипмиссий предостерег США от войны с Исламской Республикой, посоветовав Трампу "не играть с огнем". Роухани при этом добавил, что иранский народ "никогда никому не будет кланяться".