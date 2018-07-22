Компания «Веолия джур» произвела  аварийное  отключение  водоснабжения в Араратской области  

ЗАО «Веолия джур» сообщает своим клиентам и потребителям, что вследствие аварии на водоводе Гарни-Ерасх 22 июля на время 10:00-18:00 часов отключена подача воды в следующие общины Араратской области: Ланджазат, Абовян, Аревшат, Мхчян, Мргавет, Дехдзут, Каначут, Гетазат, Мргануш, Вардашен, Неркин и Верин Двин, Айгестан, Хнаберд, Бердик, Норашен, Верин Арташат, Бардзрашен, Айгезард, Айгепат, Гиневет, Нор Уги и Таперакан.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе «Веолия джур», компания просит извинить за доставленные неудобства и заранее благодарит за понимание.