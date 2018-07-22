Время в Ереване: 11:07:36,   22 Июль

Компания «Веолия джур» произвела  аварийное  отключение  водоснабжения в Араратской области  


ЗАО «Веолия джур» сообщает своим клиентам и потребителям, что вследствие аварии на водоводе  Гарни-Ерасх 22 июля на время 10:00-18:00 часов отключена  подача  воды в следующие  общины Араратской области: Ланджазат, Абовян, Аревшат, Мхчян, Мргавет, Дехдзут, Каначут, Гетазат, Мргануш, Вардашен, Неркин и Верин Двин, Айгестан, Хнаберд, Бердик, Норашен, Верин Арташат, Бардзрашен, Айгезард, Айгепат, Гиневет, Нор Уги и Таперакан.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе «Веолия джур»,  компания просит извинить за доставленные  неудобства и заранее благодарит за  понимание.




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