Время в Ереване: 11:07:36,   22 Июль

В  Армении ожидаются дожди и грозы  


22  июля  после полудня, 23 июля - на значительной территории, ночью и после  полудня и 24  июля вечером в северных районах ожидаются дожди и грозы.

Ветер  юго-западный, скорость 3-8 м/с, в отдельных районах возможно усиление ветра до 15-20  м/с.

25-27 июля погода будет без осадков.

22 июля температура  понизится на 2-3 градуса,  а 24-26 июля   повысится на 5-6  градусов.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в  Ереване  22  июля  после полудня, 23 июля - ночью и после  полудня   ожидаются дожди и грозы, во время грозы возможно усиление ветра до 15-20  м/с.

24-26 июля погода будет без осадков.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации