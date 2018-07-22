В  Армении ожидаются дожди и грозы  

22 июля после полудня, 23 июля - на значительной территории, ночью и после полудня и 24 июля вечером в северных районах ожидаются дожди и грозы.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с, в отдельных районах возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

25-27 июля погода будет без осадков.

22 июля температура понизится на 2-3 градуса, а 24-26 июля повысится на 5-6 градусов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване 22 июля после полудня, 23 июля - ночью и после полудня ожидаются дожди и грозы, во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

24-26 июля погода будет без осадков.