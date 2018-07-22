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Баскетболист Андре  Спайт Мкртчян выступит в  Европе


Член национальной  сборной  Армении по баскетболу  Андре  Спайт Мкртчян выступит в  Европе.

Как  передает Арменпресс, Спайт Мкртчян  будет играть в клубе «КК Морнар» (Черногория). Клуб выступает в  первенстве Черногории, а  также в  турнире  АВА, где  соревнуются команды из Черногории, Боснии и Герцеговины, Словении, Израиля.




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