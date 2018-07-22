Баскетболист Андре  Спайт Мкртчян выступит в  Европе

Член национальной сборной Армении по баскетболу Андре Спайт Мкртчян выступит в Европе.

Как передает Арменпресс, Спайт Мкртчян будет играть в клубе «КК Морнар» (Черногория). Клуб выступает в первенстве Черногории, а также в турнире АВА, где соревнуются команды из Черногории, Боснии и Герцеговины, Словении, Израиля.