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Боевая потеря в азербайджанской армии


Минобороны  Азербайджана сообщает о боевой потере военнослужащего ВС страны.

Как  передает Арменпресс, haqqin.az со ссылкойна МО Азербайджана сообщает, что погибший – рядовой АлишовСамедАнароглу.

 




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