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Никол Пашинян не считает безосновательным утверждения, что «пургу» в соцсетях провоцируют какие-то силы


После  встречи с представителями СМИ 20 июля премьер-министр Никол Пашинян поделился выводами в Facebook.

«Удивительно, что ни одного вопроса по бурлящим темам в соцсетях мне не задали. Это заставляет думать, что всю «пургу» в соцсетях провоцируют фейк-армии и обладатели крупных сумм, и это утверждение  не  безосновательно», - как  передает Арменпресс, написал премьер, задав вопрос «А есть  другие  причины?»




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