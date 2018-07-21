Никол Пашинян не считает безосновательным утверждения, что «пургу» в соцсетях провоцируют какие-то силы

После встречи с представителями СМИ 20 июля премьер-министр Никол Пашинян поделился выводами в Facebook.

«Удивительно, что ни одного вопроса по бурлящим темам в соцсетях мне не задали. Это заставляет думать, что всю «пургу» в соцсетях провоцируют фейк-армии и обладатели крупных сумм, и это утверждение не безосновательно», - как передает Арменпресс, написал премьер, задав вопрос «А есть другие причины?»