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Азиатские индексы - 20-07-18


ТОКИО, 20 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 20 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.29% и составил 22697.88 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.26% и составил 1744.98 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 2.05% и составил 2829.27 пункта, а HANG SENG вырос на 0.76% и составил 28224.48 пункта.




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