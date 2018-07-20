Азиатские индексы - 20-07-18

ТОКИО, 20 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 20 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.29% и составил 22697.88 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.26% и составил 1744.98 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 2.05% и составил 2829.27 пункта, а HANG SENG вырос на 0.76% и составил 28224.48 пункта.