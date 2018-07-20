Меркель подчеркнула готовность сохранять отношения с США

Отношения с США имеют большую важность для ФРГ, Берлин продолжит их поддерживать. Как передает Арменпресс, об этом заявила в пятницу в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель на традиционной встрече с аккредитованными в столице ФРГ журналистами.

"Ценности и привычный нам порядок в настоящий момент находятся под давлением, но сотрудничество с президентом США имеет для нас центральную роль. И я дальше буду их [отношения] поддерживать", - сказала канцлер.

При этом она добавила, что является сторонником многостороннего подхода к решению проблем. "Только так мы можем добиться прогресса", - отметила Меркель.

Канцлер Германии также рассказала, что приняла к сведению критику властей ФРГ со стороны президента США Дональда Трампа и считает, что на нее нужно отвечать своими аргументами. "Я принимаю это [критику] к сведению.

Ранее президент США подверг критике Германию, в частности за участие в реализации проекта "Северный поток - 2", и даже назвал Берлин заложником России в связи с поставками российского природного газа в ФРГ.