Возбуждено уголовное дело по факту сокрытия информации о загрязнении окружающей среды

В главном управлении СК по расследованию особо важных дел возбуждено уголовное дело по факту очевидного случая преднамеренного сокрытия чиновниками Министерства охраны природы информации о загрязнении окружающей среды. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Следственного комитета республики.



В СК от гражданина поступило сообщение о загрязнении окружающей среды, связанном с эксплуатацией ЗАО "Lydian Armenia" горнодобывающего комплексa Амулсарского рудника с залежами золотоносных кварцитов.

Выяснилось, что ЗАО "Геотерм", которое в дальнейшем было переименовано в ЗАО "Lydian Armenia", представило в ГНКО "Центр по экспертизе воздействия на окружающую среду" Минохраны природы отчет об оценке воздействия на окружающую среду проекта горнодобывающего комплексa Амулсарского рудника с залежами золотоносных кварцитов, располагающегося в административных пределах Вайоцдзорской и Сюникской областей. На основании этого 29-го апреля 2016 года данный Центр выдал положительное заключение о воздействии на окружающую среду.



При этом в процессе подготовки материалов были получены данные о том, что соответствующие чиновники Министерства охраны природы, будучи осведомленными об опасных рисках химического загрязнения окружающей среды при задействовании данного комплекса, преднамеренно сокрыли от населения информацию о загрязнении окружающей среды опасными для жизни и здоровья человека химическими веществами.



С учетом того, что в подготовленных материалах присутствуют признаки преступления, предусмотренного частью 1-й статьи 282-й (Сокрытие или умышленное искажение сведений о загрязнении окружающей среды) Уголовного кодекса Армении, 20 июля текущего года возбуждено уголовное дело.



Разработан следственный план, принимаются необходимые следственные действия для обеспечения всестороннего, объективного и полного расследования

Как сообщалось ранее, премьер-министр Никол Пашинян в рамках визита в Сюникскую область Армении провел в пятницу обсуждение с руководством компании Lydian Armenia, эксплуатирующей рудник на горе Амулсар, и участниками акции против эксплуатации месторожденияпротив эксплуатации месторождения.Как сообщает пресс-служба правительства, по дороге из Капана в Джермук премьер-министр в сопровождении представителя Армянского фронта защитников природы Левона Галстяна и исполнительного директора компании Lydian Armenia Айком Алояном с вертолета посмотрел на работы по эксплуатации рудника в Амулсаре, после чего провел встречу с протестующими против эксплуатации месторождения жителями села Кечут и экоактивистами.Пашинян отметил, что его визит носит ознакомительный характер. Он предложил активистам и представителям компании Lydian Armenia встречу для взаимного ознакомления сторон с позициями друг друга и нахождению путей консенсуса, на что получил положительный ответ.Встреча продолжилась в Джермуке. Пашинян отметил, что процесс по эксплуатации был начат еще 12 лет назад, но если бы он был начат при новом правительстве, лично он был бы против создания рудника в окрестностях Джермука.«Мы имеем ситуацию, когда были сделаны огромные инвестиции де-юре с разрешения правительства Армении. По крайней мере, на данный момент у нас нет какой-либо информации о каком-либо нарушении норм. Начались инспекции, связанные с эксплуатацией месторождения, которые будут продолжены. Мы должны ответить на два вопроса: во-первых, выяснить возможное воздействие рудника на водные ресурсы, и во-вторых, уяснить влияние деятельности шахты на развитие Джермука как курортного города», - сказал премьер-министр.Пашинян подчеркнул, что решения по вопросу эксплуатации рудника должны быть основаны только на фактах, а не на эмоциях. По его словам, эмоциональные решения в системе государственного управления не эффективны, и существует правовая ситуация, в которой каждое решение может иметь свои возможные следствия.«Если мы допустим какое-либо беззаконие в этой ситуации, по крайней мере, мы можем столкнуться с очень серьезными проблемами с точки зрения международных отношений. Мы должны понимать следующее - согласны ли мы принять экспертные ответы де-юре по вышеуказанным вопросам? Мы должны принять любое решение, основанное на фактах. Надеюсь, что участники убеждены, что мы, конкретно – я, не имеем никакой иной заинтересованности кроме сбалансированных интересов Армении», - сказал Никол Пашинян.Премьер-министр предложил создать основанный на доверии трехсторонний механизм с участием государства, защитников природы и представителей компании Lydian Armenia с целью выработки окончательного и не подлежащего сомнению ответа по существующим вопросам. Пашинян подчеркнул, что мнение должно сформироваться на основе обоснованных и доказанных ответах экспертов.На предложение премьер-министра представители акции протеста отметили, что готовы к созданию подобного механизма, если Lydian Armenia в период исследований прекратит свою деятельность.В свою очередь представители «Лидиан Армения» заявили, что также согласны принять предложение главы правительства, но для них неприемлемо предложение о приостановлении деятельности компании.После обсуждений Пашинян отметил, что государство соберет все факты об эксплуатации месторождения и выразит свою позицию.После избрания Пашиняна премьер-министром, в Ереване и других регионах страны проходили разнообразные акции протеста, участники которых выдвигали как политические, социальные, так и экологические требования, в частности, по экологическим рискам, связанным с эксплуатацией Амулсарского рудника.Армянская "дочка" Lydian International - компания Lydian Armenia, была основана в 2005 году. В списке институциональных акционеров компании числятся Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация.Амулсарское золоторудное месторождение — второе по запасам чистого золота месторождение в Армении, содержит порядка 31 млн. тонн руды и 40 тонн чистого золота. Оно расположено на юго-востоке страны, в 13 км от курортного города Джермук, в междуречье рек Арпа и Воротан.