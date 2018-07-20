Трамп: США готовы обложить пошлинами весь объем импорта из Китая в случае ответных шагов

Президент США Дональд Трамп не исключает введение импортных пошлин на весь объем поставляемых из Китая товаров, который, по оценкам главы Белого дома, составляет $505 млрд. Как передает Арменпресс, об этом он заявил в пятницу в интервью телекомпании CNBC.