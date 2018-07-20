Время в Ереване: 11:07:36,   20 Июль

Трамп заявил, что следующая встреча с Путиным прорабатывается


Президент США Дональд Трамп сообщил о подготовке следующей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Да, она прорабатывается", - сказал он, комментируя в эфире телеканала CNBC собственное сообщение в Twitter, в котором сообщал, что с нетерпением ждет следующей встречи с лидером РФ.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации