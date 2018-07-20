Трамп заявил, что следующая встреча с Путиным прорабатывается

Президент США Дональд Трамп сообщил о подготовке следующей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Да, она прорабатывается", - сказал он, комментируя в эфире телеканала CNBC собственное сообщение в Twitter, в котором сообщал, что с нетерпением ждет следующей встречи с лидером РФ.