Советника Макрона уволят из-за нападения на людей во время первомайской манифестации

Представитель Елисейского дворца сообщил агентству Agence France-Presse в пятницу, что в администрации президента Франции предпринимаются шаги по подготовке увольнения Александа Беналля. Этот работник кабинета президента, как свидетельствуют опубликованные в СМИ видеоматериалы, избивал людей во время первомайской манифестации, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Начата процедура увольнения Беналля", - сообщил представитель администрации президента. В то же время прокуратура Парижа, ведущая предварительное расследование, сообщила в пятницу, что Беналль задержан и помещен под стражу.

Речь идет о сотруднике кабинета президента Франции Александре Беналля, который находился в рядах сотрудников полиции, обеспечивающих безопасность первомайской манифестации в Париже, так как занимал должность ответственного за вопросы обеспечения безопасности при проведении мероприятий Елисейским дворцом. Согласно видео, Беналля напал на одного из манифестантов и избил его.