Пашинян считает разговор с Тер-Петросяном продуктивным и не исключает возможности встречи с другими экс-президентами

Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил детали своей встречи с первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном. Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал на пресс-конференции в правительстве.

«Первый президент Республики Армения Левон Тер-Петросян выразил желание обсудить со мной некоторые вопросы, я его пригласил на правительственную дачу, предназначенную для приема гостей. Мы также побеседовали, выпили кофе. По арцахскому вопросу он постарался предоставить мне информацию, которая, по его мнению, может быть мне неизвестна. Это был очень продуктивный разговор, но он не предоставил мне информации, которой на данный момент я не обладаю. То есть то, что он мне сообщил, я уже знал», - сказал премьер.

Он напомнил, что после назначения премьером в первую очередь получил полную информацию о событиях вокруг Арцаха. «По этому вопросу я даже пригласил бывшего главу МИД Армении Эдварда Налбандяна. Не исключаю, что в будущем также будут подобные встречи», - сказал Пашинян, добавив, что на встрече с Тер-Петросяном внутриполитические вопросы не обсуждались.

Отвечая на вопрос о том, намерен ли он встретиться и с другими бывшими президентами Армении, премьер ответил: «Первый президент выразил желание встретиться. Если будут другие предложения провести встречу, то я готов их обсудить. На данный момент я такой необходимости не вижу, но не исключаю того, что настанет момент Х, когда такая необходимость возникнет. Я не говорю: нет, я не буду встречаться».

С 13-го апреля лидер оппозиционной парламентской фракции "Елк", глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян проводил в центре Еревана круглосуточные митинги против премьерства Сержа Саргсяна, которые с 16-го апреля вылились в общегородские акции гражданского неповиновения. Протесты сопровождаются столкновениями с силами правопорядка, в частности, на проспекте Баграмяна, блокировкой улиц и ключевых магистралей, а также зданий госучреждений. На митинге 17-го апреля Пашинян заявил о начале "бархатной" революции в стране. Акции сопровождаются задержаниями активистов со стороны сил правопорядка.

23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. В ходе митинга 25 апреля Никол Пашинян был предложен в качестве кандидата в премьер-министры.

Фракция "Елк" выдвинула в понедельник Никола Пашиняна в качестве кандидата в премьер-министры. Блок "Царукян" заявил о полной поддержке кандидатуры Пашиняна.



28-го апреля вице-спикер Национального Собрания Армении, член исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов заявил, что РПА не выдвинет кандидата на выборах премьер-министра Армении. АРФ Дашнакцутюн приняла решение поддержать кандидатуру Никола Пашиняна на выборах.

НС Армении на специальном заседании во вторник не избрало лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За кандидатуру Пашиняна проголосовало 45 депутатов при необходимых 53 голосов.



Никол Пашинян объявил о выдвижении своей кандидатуре на пост премьер-министра 3 мая и прекращении мирных акций гражданского неповиновения по всей республике.

Пашинян отметил, что депутаты фракций «Выход», АРФ «Дашнакцутюн», блок «Царукян» поставят свои подписи, чтобы поддержать кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.

12 мая было сформировано новое правительство, которое утвердило свою программу 1 июня и представило ее Национальному Собранию. Эта программа экспертными кругами называется переходной и устанавливает приоритетность проведения внеочередных парламентских выборов в течение одного года.

На специальном заседании 7 июня депутаты Национального Собрания утвердили программу правительства Армении. За программу правительства проголосовало 62 депутата, против 39 депутатов.

Отметим, что после парламентских выборов 2017 года большинство в парламенте (58 мест) составляла Республиканская партия Армении, однако после выхода из фракции шести депутатов - Феликса Цолакяна, Артура Геворгяна, Артака Саркисяна, Ширака Торосяна, Армана Саакяна и Самвела Алексаняна, РПА в парламенте, где 105 мест, потеряла большинство. Тем не менее, Республиканская партия Армении заявила, что не будет препятствовать принятию программы правительства.