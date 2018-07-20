Производство оборудования из нержавеющей стали будет конкурентоспособным на мировом рынке

Отныне армянским рестораторам больше не придется закупаться для своих заведений в Японии, Турции, Польше, Чехии. С октября в селе Арамус Котайкской области Армении будет работать завод по производству товаров из нержавеющей стали.



Армянский завод товаров из нержавеющей стали сможет конкурировать с лучшими брендами мира и привлечет многих бизнесменов, уверены инвесторы.



Как передает «Арменпресс», об этом рассказали организаторы подписания меморандума о сотрудничестве между компаниями «Бизнес Армения» и "Арга-Юростил" пб инвестиции в размере до 850 000 тысяч долларов.

«Будет основано 24 рабочих места, Инвестиции превысят 1 млн долларов. Компания «Салтек» имеет большой опыт в подобных предприяриях»,- рассказал руководитель группы поддержки компании «Бизнес Армения» Айк Мирзоян.

Директор Фонда развития Армения Армен Авак Авакян в беседе с журналистами подчеркнул, что после внутриполитических событий, интерес со стороны иностранных инвесторов к Армении увеличился.



Качество армянской продукции ничем не будет уступать тем же товарам, закупаемым нашими рестораторами из других стран. Армянский завод сможет с первого же дня стать достойным конкурентам брендов из разных стран мира. В том числе, армянские товары попадут на прилавки Ирана, Грузии, стран ЕАЭС.



Об этом в беседе с журналистами сказал исполнительный директор "Арга-Юростил" Карен Салханян.



"У Армении большой потенциал в этой узкопрофильной сфере. Армения — туристическая страна и количество туристов растет из года в год", — сказал Салханян.



Салханян не уточнил сколько видов товаров будут изготавливаться на заводе, однако заверил, что будут производить всю утварь, необходимую для ресторанов и гостиниц. Строительство завода завершится в августе этого года, однако завод начнет работать с октября.

Всего для его эксплуатации уже было инвестировано около миллиона долларов.

Салханян на этом не останавливается, он намерен в ближайшее время инвестировать около двух миллионов долларов на проект по солнечным батареям, а также миллион долларов на проект по ночному освещению Еревана.