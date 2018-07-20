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Помпео считает, что Трамп в Хельсинки нашел путь для конструктивного диалога с Путиным


Президенту Дональду Трампу на саммите США - Россия удалось достичь одной из поставленных целей - найти путь для конструктивного диалога с российским лидером Владимиром Путиным по ряду наиболее актуальных вопросов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, с таким заявлением выступил в четверг в интервью телеканалу Fox News госсекретарь Майкл Помпео.

"Президенту [Трампу] удалось достичь одной из целей [саммита] - создать способ, позволяющий двум лидерам крупных держав вести позитивный и конструктивный диалог по важным темам", - отметил Помпео. "Есть ряд вопросов, в которых интересы и ценности наших двух стран расходятся, и президент очень обеспокоен этим", - добавил он.

Госсекретарь также подтвердил, что на встрече был "достигнут прогресс на пути более тесного сотрудничества в противодействии терроризму". "Были предприняты усилия для начала обсуждения вопроса контроля над ядерными вооружениями с целью предотвратить их распространение. Было обсуждено множество вещей, которые требуется очень серьезно проработать", - продолжал госсекретарь США.

 

 




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