Европейские индексы - 19-07-18

МОСКВА, 20 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 19 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.62% и составил 12686.29 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.56% и составил 5417.07 пункта, британский FTSE вырос на 0.10% и составил 7683.97 пункта, а российский RTSI снизился на 1.77% и составил 1124.43 пункта.