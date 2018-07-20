В ГНКО «Национальный центр по борьбе с туберкулезом» обнаружены нарушения и злоупотребления

В результате проведенного Минздравом Армении расследования, в ГНКО «Национальный центр по борьбе с туберкулезом» были обнаружены нарушения и злоупотребления. Как передает «Арменпресс», об этом пишет на своей странице в Facebook министр Арсен Торосян. По его словам, с ГНКО «Национальный центр по борьбе с туберкулезом» были заключены договоры на оказание 2 типов услуг на сумму в 67 млн драмов.

Как выяснилось, ранее эти услуги оказывались по расценкам, многократно превышающим последующие, причем, организацией, сопряженной с руководством ГНКО «Национальный центр по борьбе с туберкулезом», кроме того, зарплаты выписывались несуществующим сотрудникам, в сумме примерно 30 млн драмов.

Материалы направлены в полицию. Министр Арсен Торосян пишет, что подобные же расследования будут проводиться и в других учреждениях отрасли.