Приостановлено строительство нефтеперерабатывающего завода в Егварде
17:39, 19 Июль, 2018
Инспекционный орган охраны природы и недрам при правительстве Армении в рамках административного производства в отношении компании “Armoil” 10 июля выявил, что ЗАО “Armoil” перед началом строительства нефтеперерабатывающего завода в городе Егварде Котайкской области не провел оценку воздействия на окружающую среду и экспертизу, как этого требует закон.Как сообщает Арменпресс, Исходя из этого глава Инспекционного органа охраны природы и недрам Артур Григорян 16 июля принял решение о приостановлении строительства нефтеперерабатывающего завода до проведения соответствующих экспертиз и получения предусмотренных законом оценок.