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Приостановлено строительство нефтеперерабатывающего завода в Егварде


Инспекционный орган охраны природы и недрам при правительстве Армении в рамках административного производства в отношении компании “Armoil” 10 июля выявил, что ЗАО “Armoil” перед началом строительства нефтеперерабатывающего завода в городе Егварде Котайкской области не провел оценку воздействия на окружающую среду и экспертизу, как этого требует закон.

Как сообщает Арменпресс, Исходя из этого глава Инспекционного органа охраны природы и недрам Артур Григорян 16 июля принял решение о приостановлении строительства нефтеперерабатывающего завода до проведения соответствующих экспертиз и получения предусмотренных законом оценок.


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