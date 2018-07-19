Приостановлено строительство нефтеперерабатывающего завода в Егварде

Инспекционный орган охраны природы и недрам при правительстве Армении в рамках административного производства в отношении компании “Armoil” 10 июля выявил, что ЗАО “Armoil” перед началом строительства нефтеперерабатывающего завода в городе Егварде Котайкской области не провел оценку воздействия на окружающую среду и экспертизу, как этого требует закон.

Как сообщает Арменпресс , Исходя из этого глава Инспекционного органа охраны природы и недрам Артур Григорян 16 июля принял решение о приостановлении строительства нефтеперерабатывающего завода до проведения соответствующих экспертиз и получения предусмотренных законом оценок.