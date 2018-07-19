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Азиатские индексы - 19-07-18


ТОКИО, 19 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 19 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.13% и составил 22764.68 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.09% и составил 1749.59 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.53% и составил 2772.55 пункта, а HANG SENG снизился на 0.38% и составил 28010.86 пункта.




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