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Предотвращена попытка самоубийства с моста Киевян


19-го июля в службе «911» получили сигнал о том, что некий гражданин собирается совершить самоубийство, угрожая прыгнуть с моста Киевян в Ереване. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на место выехали оперативная группа и интруктор-психолог.

До приезда спасателей попытка самоубийства была предотвращена, гражданина доставили в отделение полиции Маштоцского района.


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