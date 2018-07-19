Предотвращена попытка самоубийства с моста Киевян

19-го июля в службе «911» получили сигнал о том, что некий гражданин собирается совершить самоубийство, угрожая прыгнуть с моста Киевян в Ереване. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на место выехали оперативная группа и интруктор-психолог.

До приезда спасателей попытка самоубийства была предотвращена, гражданина доставили в отделение полиции Маштоцского района.