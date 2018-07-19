В Армении с 19-20 июля температура воздуха постепенно повысится на 3-4 градуса

МЧС Армении предупреждает, что Индекс ультрафиолетового излучения ожидается 6, во время которого рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 15:00 часов. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении

На территории РА в вечерние часы 19-го, 20-го и 24-го июля в северных районах, после полудня с 21-23 в отдельных районах ожидается дождь с грозой.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, в отдельных местах - усиление ветра до 15-20 м/с.

С 19-20 июля температура воздуха постепенно повысится на 3-4 градуса.

В городе Ереван днем 19-го, с 20-21, 24-го июля ожидается погода без осадков, после полудня с 22-23 ожидается дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с.