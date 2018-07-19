Европейские индексы - 18-07-18
МОСКВА, 19 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 18 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.82% и составил 12765.94 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.46% и составил 5447.44 пункта, британский FTSE вырос на 0.65% и составил 7676.28 пункта, а российский RTSI снизился на 1.75% и составил 1144.72 пункта.
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- 09:41 Американские индексы - 18-07-18
- 09:30 Цены на цветные металлы - 18-07-18
- 09:26 Цены на драгоценные металлы - 18-07-18
- 09:24 Цены на нефть выросли - 18-07-18
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