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Европейские индексы - 18-07-18


МОСКВА, 19 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 18 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.82% и составил 12765.94 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.46% и составил 5447.44 пункта, британский FTSE вырос на 0.65% и составил 7676.28 пункта, а российский RTSI снизился на 1.75% и составил 1144.72 пункта.




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