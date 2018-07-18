Российская сторона официально извинилась за инцидент в Панике

Министр обороны Армении Давид Тоноян провел встречу с временным поверенным в делах России Андреем Ивановым, военным и военно-воздушным атташе при посольстве РФ генерал-майором Евгением Булавинцевым и командующим 102-й российской военной базой в Гюмри полковником Владимиром Елкановым.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, на встрече обсуждался инцидент 17 июля в селе Паник Ширакской области с участием российских военнослужащих 102-й военной базы.

Министр обороны потребовал представить подробную информацию об инциденте.

Командующий российской базой сообщил, что учения были включены в программу боеготовности базы в 2018 году, которая была согласована с армянской стороной, и об этом были уведомлены власти Армении.

Тем не менее, принимая во внимание тот факт, что они не рассмотрели возможные неудобства для местных жителей, российская сторона официально извинилась и заверила, что она будет последовательной в уведомлении и планировании событий за пределами российской базы.

Министр обороны Армении призвал к более тесному и более детальному сотрудничеству как с министерством, так и с местными властями в этих вопросах и уделить больше внимания укреплению дружественных отношений с гражданским населением.