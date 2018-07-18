Европейские индексы - 17-07-18

МОСКВА, 18 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 17 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.80% и составил 12661.54 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.24% и составил 5422.54 пункта, британский FTSE вырос на 0.34% и составил 7626.33 пункта, а российский RTSI снизился на 1.31% и составил 1165.14 пункта.