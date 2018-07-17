Первое заседание рабочей парламентской группы по реформированию ИК Армении состоится 20-го июля, будут обсуждены подходы различных парламентских фракций. Как передает «Арменпресс», представители фракций пришли к соглашению о том, что обсудят и предложат свой единый вариант модели ИК, в качестве альтернативы изменениям ИК, предложенным правительством.

Секретарь комиссии при премьер-министре по вопросам разработки ИК Даниэл Иоаннесян сказал, что по программе правительства Армении четко зафиксирован отказ от рейтинговой системы выборов, что стало поводом для дискуссии среди участников обсуждения.

Зампредседателя НС Армении Арпинэ Ованнисян захотела уточнить, что они понимают под определением «рейтинговый».

Секретарь комиссии при премьер-министре по вопросам разработки ИК Даниэл Иоаннесян сказал, что его персональный комментарий неважен, это записано в программе правительства Армении,

Руководитель фракции АРФД Рустамян заметил что если трактовать определение «рейтинговый» широко, то под него подпадает и пропорциональная система выборов. По его словам, предпочитаема система закрытых списков, когда избиратель не влияет ба распределение мандатов.

Наира Зограбян из фракции блока «Царукян» сказала, что они выразят свое отношение к модели, предложенной правительством.

В результате было решено, что в качестве альтернативы изменениям ИК, предложенным правительством, политические силы предложат свой единый вариант. Как сообщалось ранее, в Национальном Собрании Армении 17 июля проходит очередное заседание рабочей группы по вопросу внесения поправок в Избирательный кодекс республики. Как передает «Арменпресс», в состав рабочей группы входят 4 парламентские силы, по 3 представителя от каждой.

В результате проделанной домашней работы РПА представила на суд коллег 4 модели выборов. Бывший министр юстиции Армении, член РПА Давид Арутюнян представил эти модели, отметив, что они не идеальные, однако составлены с учетом недостатков предыдущих моделей.

Первая – открытые списки, укрупненные избирательные участки. Это позволяет умен ьшить местничество, условно деля территорию Армении на 3 зоны – север, юг, Ереван.

Вторая – избиратель не может высказать индивидуальные предпочтения, однако списки составлены по территориальному признаку. Список опять же составлен верхушкой партии.

Третья модель – имеем 101 избирательный участок, изначально партия назначает в каждом участке одного кандидата, народ голосует фактически за партию, сказал он.

Четвертая модель – Давид Арутюнян предпочитает ее. Есть 2 бюллетеня: на первом – партии, на втором – кандидаты. Народ голосует за партии, затем – по числу мандатов, отбираются кандидаты. «При этом первая часть мандатов идет по общим спискам партий, вторая – по территориальным. Первая часть – по сути, элита партии, и мандаты распределяются по числу голосов на участках»,- сказал он.

По его словам, последняя модель – комбинированная, что позволяет избежать недостатков прежних моделей, и голос, поданный кандидату, не идет автоматически в пользу партии.

Как сообщалось ранее, до этого бывший министр юстиции Армении, член РПА Давид Арутюнян представил недостатки и изъяны как действующего ИК, так и предлагаемых новых моделей. По его словам, у действующего ИК – 2 основных недостатка: персонификация политической силы, когда электорат голосует за личности, что автоматически приносит голоса и политической силе, которую тот пфредставляет, что имеет и положительные стороны, так как именно они формируют политические силы.

Второй недостаток – механизм подсчета голосов. Если на участках закреплено примерно одинаковое число избирателей, а распределение голосов происходит по очередности места, набранного на одном участке, то может получиться, что, к примеру, на одном участке проходит кандидат, набравший скажем 600 голосов, а на втором – не проходит кандидат, набравший 4000 голосов.

Предложенная модель выборов закрытым пропорциональным списком противоречит идее прямых выборов. Очередность в списке устанавливается элитой партии, а не народом, по словам Арутюняна, партию продвигает ее локомотив, затем в парламент могут пройти лица, избранные верхушкой партии.

Кроме того, модель выборов закрытым пропорциональным списком приводит к остсутствию депутатов с пкраин, приводя к сверхцентрализации в Ереване.

«Что касается «открытых списков», народ показывает голосами свои предочтения, однако списки не привязаны территориально. Хотя в этом случае отпадает роль вергушки в выборе кандидатов. Опять же – затруднен механизм подсчета голосов: если в выборах участвует 10 партий, у каждой – список из 100 кандидатов, то заполнять придется таблицы из 1000 строк, что является недостатком»,- сказал он.

По четвертой предложенной модели - выборы закрытым пропорциональным списком, с определенными квотами, в списке местные кандидаты должны занимать каждое 6 место, начиная с самых крупных областей. По этой модели списки также составляются верхушкой, кроме того, маленьким областям не остается шансов быть представленными в парламенте.