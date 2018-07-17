Помогали угрожающей нам стране: посол Армении раскритиковал Словакию за поставки оружия Азербайджану

Известная словацкая газета Dennik N опубликовала статью о незаконных поставках оружия Азербайджану из Словакии. Как передает «Арменпресс», в статье, в частности, говорится о том, что правительство Словакии предоставило лицензии для экспорта оружия через территорию Словакии: перевозятся ракетные установки и гаубицы, которые попадают в Азербайджан через Израиль.

Посол Армении в Словакии Тигран Сейранян

Посол Армении в Словакии Тигран Сейранян пошел на смелый шаг, необычный в дипломатии: он публично раскритиковал Словакию за поставки оружия Азербайджану.

Посол Армении в Словакии Тигран Сейранян сказал в интервью газете Dennik N об этих поставках, что оружие,в конце концов, оказалоссь в Азербайджане. Причем, в последние месяцы торговля оружием осуществлялась с ведома правительства Словакии.

Посол Армении в Словакии Тигран Сейранян считает это оружие угрозой для Армении.

«Эти типы вооружений реально опасны. Их экспорт является серьезной проблемой для безопасности Армении и НКР (неждународно непризнанной – ред.), это угрожает и картине наших дружественных отношений с Словакией»,- сказал он.

Оружие производится холдингом Czechoslovak Group, принадлежащим известному бизнесмену Ярославу Стрнаду, производителю оружия. Минстерство экономики Словакии выдало лицензии на поставки гаубиц «Дана» и установок ракетного залпового огня RM-70 в Израиль.

Чешские журналисты имеют ряд доказательств рого, что Израиль является транзитным пунктом, и оружие попадает в Азербайджан.



Установки ракетного залпового огня RM-70 Vampir в Азербайджане. Фото - Azeri Defence

Посол Армении в Словакии Тигран Сейранян считает эту информацию важной. Азербайджан давно находится во враждебных отношениях с Арменией.

«Мы говорим о поставках наступательного вооружения Азербайджану – стране, руководство которой пользуется милитаристской риторикой. Ежедневно они угрожают применить военную силу в НКР, а также против Армении, что может угрожать миру и стабильности в регионе»,- сказано в статье.

Правительство Словакии всячески отрицает свою ответственность за поставки оружия в страны, на которые наложено эмбарго, по его словам, лицензии выданы лишь для Израиля.

Как сообщалось ранее, аэропорт в Братиславе используется для контрабандной доставк оружия в Азербайджан через территорию Словакии: перевозятся ракетные установки и гаубицы. Как передает «Арменпресс» , ссылаясь на сайт The Slovak Spectator, об этом говорится в разоблачении чешских журналистов, по их сообщению, поскольку зсуществует обстоятельство конфликта в НКР, поставки вооружений Азербайджану имеют определенные ограничения, которые, по сути, были нарушены.

Сказано, что оружие производится холдингом Czechoslovak Group, принадлежащим известному бизнесмену Ярославу Стрнаду, производителю оружия.

Несмотря на то, что данная компания полностью отрицает выдвинутые обвинения, после публикации результатов журналистского расследования сотрудник оружейной компании MSM рассказал, что в словацком городе Тренчин проходили усовершенствование старые вооружения, которые затем через Израиль были переброшеные в Азербайджан.

Есть сведения и о том, как недавно азербайджанские ВС гордились наличием у них чешского оружия: гаубиц «Дана» и установок ракетного залпового огня «Вампир».

Источник сообщил также, что часть комплектующих, средств навигации, связи, они получают из Израиля.

Пресс-секретарь министерства обороны Чехии Ян Пейшек сообщил, что их разведслужба изучает данные о вывозе оружия.

MSM-холдинг подтвердил, что поставил Израилю гаубицы «Дана» и установки ракетного залпового огня RM-70. Директор по маркетингу отказался от предоставления иных сведений, сославшись на секретность. Однако он отрицает сделки по оружию с Азербайджаном.

Однако видеокамеры журналистов зафиксировали факты перевозки оружия. 27-го декабря из а/п Братиславы установки ракетного залпового огня были перевезены в Израиль бортом, принадлежащим азербайджанской авиакомпании, где оружие было передано заказчику – компании Elbit. Затем из Тель-Авива оружие было отправлено в Баку.

«В Израиле самолет не разгружался, самолет совершил остановку, были проверены документы, которые были в порядке, после чего самолет совершил прямой рейс в Баку»,- сказал сотрудник компании MSM.

The Slovak Spectator отмечает, что, согласно законодательству, оружие можно продавать лишь надежным странам и лицензированным покупателям. Израиль этим требованиям соответствует, а Азербайджан – нет.

Агентство TASR сообщает, что компании Czechoslovak Group пытались получить лицензию на экспорт оружия в Азербайджан, однако им это не удалось ни в Чехии, ни в Словакии.

MSM и Czechoslovak Group не подтверждают факт доставки оружия в Азербайджан. В ответ на запрос министерства экономики Словакии компания ответила, что их сделка заключена с израильской компанией. Как сообщил пресс-секретарь министерства экономики, они вместе с МИД Словакии изучают обстоятельства дела.

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