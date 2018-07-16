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Иран подал жалобу на США в Международный суд ООН из-за односторонних санкций


Иран подал жалобу на США в Международный суд ООН за повторное введение односторонних санкций.

Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщил на своей странице в Twitter глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф.

"Сегодня Иран подал жалобу в Международный суд ООН, чтобы привлечь к ответственности США за незаконное повторное введение односторонних санкций. Иран привержен верховенству закона, несмотря на неуважение к дипломатии и юридическим обязательствам со стороны США. Необходимо противостоять их привычке нарушать международное право", - говорится в сообщении.

 




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