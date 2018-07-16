Вследствие обрушения крыши в здании ГНКО Министерства юстиции Армении погиб сотрудник, другой – тяжело ранен

Вследствие обрушения крыши в здании ГНКО Министерства юстиции Армении на проспекте Аршакуняц погиб сотрудник, другой сотрудник был тяжело ранен. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр юстиции Армении Артак Зейналян. По его словам, в момент обрушения люди проходили перед зданием.

«Один из сотрудников – в реанимации, по предварительным данным, с черепно-мозговой травмой. Другой получил легкие повреждения, в данный момент, он уже выписан из больницы»,- сказал он.

По его словам, готовятся материалы для возбуждения уголовного дела. «Проводились строительные работы по благоустройству здания. Проведут изучение, если будут виновные – они будут наказаны»,- сказал он.

Министр юстиции Армении Артак Зейналян намерен посетить рабебого в МЦ «Эребуни».

Как сообщалось ранее, сегодня, 16 июля, в 11:13 по местному времени, в службу «911» МЧС Армении поступило сообщение о том, что здание по проспекту Аршакуняц 23 в Ереване частично обрушилось, есть пострадавший, требуется помощь спасателей.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС РА, на место происшествия выехал один боевой расчет пожарно-спасательного отряда.

Выяснилось, что обрушился карниз фасада здания (приблизительно 10 м.), вследствие чего есть пострадавшие.

До приезда спасателей на место происшествия трое пострадавших были госпитализированы в медцентр «Эребуни». Состояние двоих оценивается как тяжелое, одного – как средней тяжести.

Спасатели оградили территорию, удалили ослабшие камни и кондиционеры (2 шт.).Информация последует.