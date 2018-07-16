Частично обрушилось одно из зданий по проспекту Аршакуняц: есть пострадавие

Сегодня, 16 июля, в 11:13 по местному времени, в службу «911» МЧС Армении поступило сообщение о том, что здание по проспекту Аршакуняц 23 в Ереване частично обрушилось, есть пострадавший, требуется помощь спасателей.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС РА, на место происшествия выехал один боевой расчет пожарно-спасательного отряда.

Выяснилось, что обрушился карниз фасада здания (приблизительно 10 м.), вследствие чего есть пострадавшие.

До приезда спасателей на место происшествия трое пострадавших были госпитализированы в медцентр «Эребуни». Состояние двоих оценивается как тяжелое, одного – как средней тяжести.

Спасатели оградили территорию, удалили ослабшие камни и кондиционеры (2 шт.).Информация последует.