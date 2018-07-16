Reuters: Китай подал жалобу в ВТО из-за намерений США ввести дополнительные пошлины

Власти Китая подали жалобу в ВТО из-за планов США ввести дополнительные пошлины в отношении китайской продукции на общую сумму в $200 млрд. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на минкоммерции КНР.

10 июля представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер объявил, что американское правительство подготовило дополнительный список импортируемых из Китая товаров на сумму $200 млрд, в отношении которых будут введены тарифы в размере 10%.

В связи с этим минкоммерции КНР заявило, что новые пошлины Соединенных Штатов в отношении китайской продукции "обернутся для Вашингтона всеобщим протестом и ответными мерами международного сообщества через ВТО". По информации министерства, "Пекин удивлен действиями Белого дома, которые ущемляют ключевые интересы Китая".