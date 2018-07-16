Все телезрители Ucom насладятся просмотром еще 4-х каналов семейства Viasat

С 16 июля по 15 августа все абоненты U!TV, вне зависимости от типа подписки, имеют возможность просмотра еще 4-х популярных телеканала семейства Viasat. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Ucom. В частности, абоненты насладятся качественной и уникальной телепродукцией каналов Viasat Nature, Viasat Explorer, Viasat Action TV 1000 и Viasat VIP Megahit HD.

При нажатии на 56 кнопку телезрители подключатся к каналу Viasat Nature, который перенесет свою телеаудиторию в мир опасных хищников, беспомощных млекопитающих и дикой природы.

54-ый, приключенческий телеканал Viasat Explorer предназначен для тех, кто интересуется путешествиями, разнообразием животного мира, скоростными автомобилями, экстремальными видами спорта, историями раскрытия нашумевших преступлений.

101-ый телеканал в сети Ucom, Viasat Action TV 1000 перенесет в голливудский мир криминальных и военных драм, фильмов ужасов, боевиков, фантастики, детективов и психологических триллеров, а в вечернее время – в мир фильмов для взрослых.

158-ой HD канал Viasat VIP Megahit предложит лучшие блокбастеры голливудского производства и крупнейшие кинофраншизы, а также лучшие премьеры российского кинематографа. Фильмы транслируются в лучшем качестве HD, делая просмотр еще более увлекательным и замечательным.

Зрители смогут добавить указанные телеканалы в свой основной список каналов в случае, если им понравится предложенный контент.