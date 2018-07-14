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Автомобиль Патриарха окружен, жизнь Католикоса  в опасности — иерей Ваграм Меликян: ДОПОЛНЕНО


Сложная ситуация  сложилась в Вайоцдзорской области, где  активисты движения «Новая Армения, новый Патриарх» окружили автомобиль Католикоса  Всех Армян Гарегина II.

Как  сообщал  Арменпресс начальник  пресс-канцелярии Святого Престола иерей Ваграм Меликян, сегодня Патриарх посетил Гндеванк (в Вайоцдзорской области), где  активисты известного движения преградили ему путь. Дорога из Гндеванка закрыта машинами и камнями, инициаторы акции угрожают Гарегину Второму.

«Духовному  предводителю Армянской Апостольской церкви угрожает опасность. Эти действия предосудительны и уже  подлежат наказанию по всей строгости закона», отметил иерей.

В 19:40 - машина Католикоса вышла из окружения и направилась в Первопрестольный Св. Эчмиадзин.




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