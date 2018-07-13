Финляндия на четверо суток введет контроль на границах с ЕС из-за встречи Путина и Трампа

Правительство Финляндии приняло решение на четыре дня ввести контроль на границах со странами ЕС в связи с проведением в Хельсинки встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в пятницу пресс-служба кабмина.

Контроль, согласно предложению МВД, будет введен в 12:00 по местному времени (совпадает с московским) в пятницу, 13 июля, и продолжится до 12:00 следующего вторника, 17 июля.

Эта мера вводится с целью предотвращения проникновения в страну людей, которые могут угрожать безопасности или общественному порядку в связи с визитом президентов.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.