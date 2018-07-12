Пашинян затронул вопрос о приглашении Роберта Кочаряна на допрос

Премьер-министр Никол Пашинян коснулся вопроса о вызове второго президента Роберта Кочаряна на допрос по делу 1 марта. Как сообщает Арменпресс, в интервью журналистам в аэропорту Брюсселя об этом сказал Никол Пашинян. В ответ на вопрос, будет ли Кочарян объявлен в розыск, если не явится на допрос, Пашинян сказал, что не он принимает подобные решения.

«Эти решения регулируются законом, и существуют механизмы того, что происходит, если кто-то не является на допрос», - сказал Пашинян, подчеркнув, что все люди равны перед законом.

На вопрос, возможно ли, чтобы Кочарян был объявлен в розыск через Интерпол, Пашинян ответил: «Я не могу сказать, возможно или нет, так как это предусмотрено законом. Другими словами, это не происходит по чьей-то прихоти. В работе с нашими правоохранительными органами я сказал, что не будет ни одного случая, чтобы правительство пыталось вмешаться. Такого не будет, будь то в отношении бывшего или действующего представителя власти. Это принципиально», - сказал Пашинян.