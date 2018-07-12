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Шармазанов встретился в Варшаве с Станиславом Карчевским и Мареком Кухциньским


12 июля вице-спикер НС Э.Шармазанов встретился в Варшаве с председателем Сената Польши Станиславом Карчевским и председателем Сейма Мареком Кухциньским. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность армяно-польского парламентского сотрудничества, оживления взаимных визитов.

Возглавляемая Э.Шармазановым делегация, в составе которой депутаты Э.Марукян и В.Арутюнян,   участвует в третьей Ассамблее глав парламентов стран Центральной и Восточной Европы, а также в мероприятиях к 550-летию основания парламента Польши.


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