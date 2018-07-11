Президент Армен Саркисян предложил совету попечителей фонда «Армения» принять отставку директора фонда

Президент Армении, председатель совета попечителей фонда «Армения» Армен Саркисян обратился с письмом и предложил совету попечителей фонда «Армения» принять отставку директора фонда Ара Варданяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении. В заявлении сказано также, что президент предлагает временно возложить обязанности директора фонда на члена совета попечителей фонда «Армения», руководителя французского отделения фонда «Армения» Петроса Терзяна, объявив затем открытый конкурс на замещение этой вакансии.

С этой целью президент Армении, председатель совета попечителей фонда «Армения» Армен Саркисян предложил создать конкурсную комиссию.

Как сообщалось ранее, уже бывший директор Всеармянского фонда «Армения» Ара Варданян попросил в своем заявлении прощения у всех доноров фонда, выразив сожаление, что поневоле очернил имя фонда «Армения». Как передает «Арменпресс», в заявлении сказано:

«Дорогие соотечественники,

Общенациональное доверие, имя фонда «Армения» - превыше всего, поведения и предпочтений любого человека. Уже 9 лет, как я руководил фондом с осознанием этого. Вчера я подал заявление об отставке, осознавая, что мое дальнейшее пребывание на этом посту повредит реноме фонда «Армения».

Я глубоко сожалею, что поневоле очернил имя фонда «Армения».

Дорогой народ, хочу попросить прощения у всех вас, у всех доноров фонда. Все пожертвования имели строго целевое назначение, они направлялись на благо родины и пр. Благодарю власти Армении и Арцаха за сотрудничество, всех доноров – за участие в деле построения нашей отчизны».

Вчера президент Армении Армен Саркисян принял исполнительного директора Всеармянского фонда «Армения» Ара Варданяна, который представил свою отставку в связи с злоупотреблениями служебным положением.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Армен Саркисян, как председатель Совета попечителей фонда, принял во внимание отставку Ара Варданяна.

В установленном порядке заявление направляется членам Совета попечителей для утверждения, после чего будет создана специальная комиссия, которая выберет нового исполнительного директора фонда.

В связи с ситуацией вокруг Всеармянского фонда «Армения» президент Республики считает, что с момента формирования Третьей республики Фонд реализовал важные и полезные программы, объединив национальные и духовные структуры, благотворителей и сотни тысяч людей. Поэтому Фонду еще предстоит выполнить миссию в жизни Армении, Арцаха и Диаспоры.

Однако также ясно, что Фонду нужны новые организационные и концептуальные подходы, которые значительно повысят его эффективность, авторитет и вес.

Отмечается, что президент Республики Армения на заседании Попечительского совета 25 мая дал три месяца для представления предложений по фундаментальной реформе фонда.

Президент Армении Армен Саркисян выразил надежду на то, что Всеармянский фонд «Армения» преодолеет это испытание и выйдет из него обновленным.

Как сообщалось ранее, 6-го июля директор фонда «Армения» Ара Варданян, который был освобожден под залог в 1 млн драмов, вернулся на работу. Об этом сообщает пресс-секретарь фонда «Армения» Ануш Мартиросян.

«Работа фонда «Армения» продолжается в обычном режиме, действуют все программы, на 16-е июля назначено открытие общинного центра в Арцахе. Многодетные семьи получат квартиры»,- сказала она.

На вопрос о том, были ли за эти дни звонки от доноров фонда, она ответила утвердительно, по ее словам, люди беспокоились, хотели узнать подробности.

«Мы всем давали подобающую информацию. Скажу больше - в счет фонда «Армения» продолжают поступать пожертвования»,- сказала она.

Директор фонда «Армения» Ара Варданян освобожден под залог в 1 млн драмов, который был установлен судом. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала его адвокат Лусинэ Саакян.

«Мы представили ходатайство об изменении меры пресечения, освобождении под залог в 1 млн драмов, и следователь не возражал»,- сказала адвокат Лусинэ Саакян.

Напомним, что на основании оперативных данных, полученных Службой национальной безопасности Республики Армения, 2 июля, по подозрению в присвоении средств и злоупотреблении полномочиями служащего общественной организации, был подвергнут приводу директор всеармянского фонда «Айастан» Ара Варданян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СНБ, под давлением фактов Варданян признался, что, владея предоставленной фонду кредитной картой на 25 млн драмов, он использовал эти средства в личных целях, в том числе делая ставки в разные онлайн-казино.

По его словам, потраченные с кредитной карты средства Варданян вернул за счет сумм, пожертвованных фонду. Затем Варданян личные наличные средства перечислил бухгалтерии фонда, тем самым скрыв факт растраты им средств фонда.

Только за последнюю неделю Варданян с банковской карты фонда перечислил онлайн-казино около 14 млн драмов, а в период с 2016-го по 2018 гг. эта сумма составила около 130 млн драмов.

В настоящее время во всеармянском фонде «Айастан» проходят проверки для раскрытия возможных злоупотреблений и присвоений средств, а также для выяснения законности расходов пожертвованных средств.

Ара Варданян задержан. Предварительное следствие продолжается.