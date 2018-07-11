США и страны Центральной Америки вместе займутся проблемой нелегальных мигрантов

Власти США, Мексики, Гватемалы, Гондураса и Сальвадора договорились предпринимать совместные действия для борьбы с незаконной миграцией. Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник глава МИД Мексики Луис Видегарай Касо после встречи со своими латиноамериканскими коллегами и министром внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен в Гватемале.

"Мы договорили в первую очередь немедленно и одновременно начать информационную кампанию для того, чтобы убедиться, что те, кто собирается эмигрировать, знали, как на самом деле обстоят дела, и какие варианты, не предусматривающие нарушения закона, у них есть", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте газеты Prensa Libre.

По его словам, они также договорились о других совместных действиях по предотвращению незаконной миграции, которые включают в себя меры "от обмена информацией до совместных операций" по борьбе с преступными группировками, которые за деньги помогают попасть в США.